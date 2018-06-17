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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Fırınındaki patlama paniğe neden oldu

Fırınındaki patlama paniğe neden oldu

İşyerine itfaiye ekiplerinin girmesi

Polis Ekmek Fırını Trol 

-İşyerinden görüntü
-Ali Çoksoy'un konuşması
-Genel ve detay

( KONYA )- Konya'da bayram nedeniyle kapalı olan ekmek fırınında "Brülör" isimli cihazda meydana gelen patlamada yaralanan olmadı KONYA

- Konya’da ekmek fırınlarına mazot püskürten “Brülör” isimli cihazda meydana gelen sıkışmanın ardından yaşanan patlama paniğe neden oldu. Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Harmankaya Sokak üzerinde bulunan ekmek fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ekmek fırınlarında kullanılan “Brülör” isimli cihazda meydana gelen sıkışmanın ardından patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri işyerine girerek herhangi bir yangın olup olmadığını kontrol etti. Patlama sonrası işyerinin camları ve büyük bir bölümü hasar gördü.Patlama sesini duyarak aşağı inen Ali Çoksoy, “Evde oturuyordum. İşe gitmek için hazırlanıyordum. Patlama sesi duyduk. Hemen aşağı indik. İçeride bir varsa yardım edelim diye. Kimse yokmuş çok şükür neden olduğunu da bilmiyoruz” diye konuştu.
Öte yandan patlamanın meydana geldiği fırının bayram dolayısıyla kapalı olması herhangi bir can kaybı veya yaralamanın önüne geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MB-
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