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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fırını bastı, öz yeğenini öldürdü, abisini yaraladı

Fırını bastı, öz yeğenini öldürdü, abisini yaraladı

olay yerinden görüntü

Polis Olay Yeri İnceleme Akalan Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-foto

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Turgutlu ilçesinde pompalı tüfekle abisinin fırınını basan şahıs, yeğenini öldürdü, abisini ağır yaraladı. Alınan bilgiye göre, Dereköy Camii karşısında meydana gelen olayda fırıncılık yapan İsmail Ç. ve oğlu Yılmaz Ç. fırınlarında çalışırken bir anda İsmail Ç.’nin kardeşi M.Ç. pompalı tüfekle ağabeyinin fırınını bastı. M.Ç fırın önünde önce öz yeğenini ardından abisine ateş etti. M.Ç. olay yerinden kaçarken Yılmaz Ç. amcasının tüfeğinden çıkan kurşunlarla olay yerinde can verdi. Olay yerine çok sayıda polis intikal ederken olayda ağır yaralanan İsmail Ç. ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken polis çok yönlü soruşturma başlattı. Zanlı M.Ç. ise polis ekiplerince olayda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.
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