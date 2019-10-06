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06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Fırından sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasında - YALOVA

Fırından sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasında - YALOVA

- Hırsızlık anının güvenlik kamera görüntüsü - Yüzünde silah dövmesi bulunan şüphelinin kaçış görüntüleri - Fırın çalışanı Yakup Karagöz'ün röportajı - İş yerinden detaylar - Yalova 'da ekmek alma bahanesiyle girdiği fırındaki sadaka kutusunu çalan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyorYALOVA (AA) - Yalova 'da ekmek alma bahanesiyle girdiği fırından sadaka kutusunu çalan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.Yüzünde silah dövmesi bulunan şüpheli, Fatih Caddesi'ndeki fırına girerek ekmek istedi.Çalışanın kendisine ekmek vermek için uzaklaşmasını fırsat bilen zanlı, kasanın üstündeki sadaka kutusunu çalarak kaçtı.Durumu fark eden görevlinin ihbarıyla olay yerine gelen polisler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan fırın çalışanlarından Yakup Karagöz, ekmeklerin iş yerinin arka tarafında olduğunu söyledi.

Şüphelinin, mesai arkadaşının yanından ayrılmasını fırsat bilerek sadaka kutusunu çaldığını belirten Karagöz, "İhtiyacı olan öğrenciler var, Kur'an kursları var. Yetim, öksüz yani ihtiyacı olanlara gidiyordu bu para." dedi.

Muhabir Güvenlik Kamerası Sadaka Kutusu Kaçış Öğrenciler 

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