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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Fırından çıkan yangın faciaya neden oluyordu Video

Fırından çıkan yangın faciaya neden oluyordu Video

Apartmandan görüntü

Doğalgaz Polis Şili Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Doğalgaz aracından görüntü
-İtfaiyeden görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Elektrik kontağı faciaya neden oluyordu DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da elektrik tesisatından çıkan yangın 6 kişilik ailenin sonu oluyordu. Olay, Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil 6. Sokakta bulunan Çelenk Apartmanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yalçınkaya ailesi uyumak üzereyken mutfaktan duman kokusunu fark edince can havliyle dışarı kaçtı. 6 kişinin bulunduğu dairede yeni aldıkları fırından kaynaklı elektrik tesisatından alev çıktı. Alevlerin büyümesi sonucu mutfakta bulunan ahşap dolaplarda alev aldı. Uyumak üzere olan aile duman kokusunu hissedince can havliyle dışarıya kaçtı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye, doğalgaz ve polis ekipleri geldi. Kısa sürece büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan etkilenen 6 kişilik aile sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi ile kontrol edildi. Yalçınkaya ailesinin durumları iyi olduğu öğrenilirken alev alan fırın kullanılmaz hale geldi. Öte yandan Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlatırken binada bulunan doğalgaz ekipler tarafından kapatıldı.
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