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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Fırında yere düşen parayı alan kargocu güvenlik kamerasına yakalandı

Fırında yere düşen parayı alan kargocu güvenlik kamerasına yakalandı

Fırının dışarıdan görüntüsü

Alışveriş Akalan Güvenlik Kamerası Ekmek Fırını Polis Ekipleri 

-Fırın güvenlik kamerası görüntüsü
-Fırın sahibi röportaj
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da müşterisine ürünlerini teslim etmek için ekmek fırınına giden kargo görevlisinin gizlice yere düşen parayı alma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek fırını sahibi Narin K. (43) internet üzerinden alışveriş yaptı. Aldığı ürünleri teslim etmeye fırına gelen kargo görevlisi ürünleri teslim ettikten sonra kendisinden önce fırında müşteri olan vatandaşın düşürdüğü parayı fark ederek fırıncının bir anlık tezgahtan ayrılması üzerine yere eğilerek düşen parayı aldı. İşlemlerinin bitmesi üzerine kargocu fırından ayrılırken, parasını düşüren müşteri fırına gelerek parasının fırında düştüğünü söyledi.

Bir süre fırında düşen parayı arayan fırın sahibi parayı bulamayınca kargocudan şüphelenerek güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasında kargocunun yere eğilerek parayı aldığını gören fırın sahibi bunun üzerine durumu polise bildirdi. Kısas ürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan olayı anlatan fırın sahibi Narin K., “Bir saat öncesi bir kargomuz gelmişti. Onun öncesi yardım eden abla belirli bir miktar para olduğunu söyledi.

Beni dışarıdan çağırdı. Geldiğimde beraber kargocuya o parayı vermek için çabaladık. Görmediğini etmediğini söyledi.

Sonra kalan az bakiyeyi verdim ve kargomuzu aldım. Yan taraftaki abla ben eminim burada belirli bir miktar para vardı. Sonra biz ağabey gidince huylandık. Kamera kayıtlarına baktık. Kargocunun aldığını tespit ettik” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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