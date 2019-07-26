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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Fırıncıların ilginç serinleme yöntemi...Kavurucu sıcaklardan kurtulup serinlemek için buzdolabına giriyorlar Haberi

Fırıncıların ilginç serinleme yöntemi...Kavurucu sıcaklardan kurtulup serinlemek için buzdolabına giriyorlar Haberi

Ekmek sepetinden detay

Buzdolabı Ocaklar Ekmek Fırını Leman 

-Hamur makinesinden detay
-Ekmek fırınının sahibi Hamza Şimşek’in röportajından detay
-Hamza Şimşek ve işçisinin buzdolabındaki sohbetinden detay
-Ekmek fırınında çalışan işçinin buzdolabındaki görüntüsü
-Ekmek makinesinin derecesi
-Ekmeklerin makineden çıkartılırken görüntülenmesi
-Ekmeklerin görüntüsünden detay

( BATMAN -ÖZEL) BATMAN

- Batman'da, fırıncılık mesleği ile uğraşan işçiler, kavurucu sıcaklardan buzdolabına girip serinleyerek kurtulmaya çalışıyor. Batman’ın Kültür Mahallesi’nde bulunan bir ekmek fırınında çalışan işçiler her gün 300 derece sıcaklıkla mücadele ediyor. Sıcaklıktan bunalan işçiler, kavurucu sıcaklardan buzdolabına girerek kurtulmaya çalışıyor. Serinlemek için buzdolabına giren işçilerini anlayışla karşıladığını belirterek kendisinin de arada kaçamak yaptığını belirten ekmek fırınının sahibi Hamza Şimşek, "Sabahın erken saatlerinde başlıyoruz. Halka hizmet edebilmek için ocaklarımızı sabah erken saatlerde açıyoruz. Ekmeğimizi yapıyoruz, havalar çok sıcak. Bazı elemanlarımız sıcaklıktan dolayı buzdolabına bile giriyorlar. Biz de onlara uyuyoruz, onlar gibi buzdolabına giriyoruz. Çok sıcak olduğu için biz de onlara hak veriyoruz" dedi.

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