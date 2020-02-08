Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Fırıncılar haksız rekabetten ve düşük ekmek fiyatından şikayetçi Video

Fırıncılar haksız rekabetten ve düşük ekmek fiyatından şikayetçi Video

fırıncılar

Asad Market Küçük Esnaf Harekete Geç Fırıncılar 

-ekmek dizilimleri
-röportajlar
-detaylar

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

– Ahiliğin başşehri Kırşehir’de ekmek fiyatlarındaki düzensizlik, fırıncıları haksız rekabet noktasında harekete geçirdi."Fiyatlar noktasında üzücü haberleri alıyoruz" diyen fırın işletmecisi Turan Dönmez, “Kırşehir esnafı olarak piyasadan üzücü haberler alıyoruz. Ekmek 1.25 liradan satılması gerekirken marketlerde 0.59 ve 75 kuruşa satılması Ahi esnaflığına yakışmayan durumları doğuruyor. Yapılan uygulama küçük esnafı batırıp ekmeği tekele almak demektir. Rekabet etmek güzeldir. Gelin bu rekabeti sağlıklı, hijyenik ve organik ekmekte gösterelim. Herkes evine ekmek götürsün” dedi.
Fırıncı bin ile bin 500 lira arasında zarar ediyorFırıncıların yapılan uygulamalar karşısında bin ile bin 500 lira arasında zarar ettiğini ifade eden işletmeci Kürşat Güral ise açıklamasında, rekabet oluşturmak isteyen firmanın normal fiyatın altında piyasayı tutmaya çalıştığını söyledi.

Marketlerin ekmek raflarındaki farklı fiyat uygulamalarını değerlendiren Kırşehirli Ömer Çiğdem ise “Ekmek fiyatının düşmesi vatandaşın menfaatine beklemediğimiz bir şey kullanıyoruz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sınıra Kirpili Asker SevkiyatıSınıra Kirpili Asker Sevkiyatı
Vanda Çığ Felaketinin Olduğu Bölgeden Arama Kurtarma GörüntüleriVanda Çığ Felaketinin Olduğu Bölgeden Arama Kurtarma Görüntüleri
Kurtarma Ekipleri VedalaştıKurtarma Ekipleri Vedalaştı
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Mehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe VurduMehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe Vurdu
Hakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu BaşladıHakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı