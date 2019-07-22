Fırıncı esnafının yaz mevsimi ile imtihanı

-Fırındaki ürünlerden detay

-Fırına ekmek atan çalışandan farklı açılardan detay

-Fırın esnafından röp



( DENİZLİ - ÖZEL)- Sıcak havalar sadece çalışanları değil hamuru da olumsuz etkiliyor- Fırıncı esnafın hamurun bozulmadan ekmek ve simit yapmak için zamanlar yarışıyor DENİZLİ



- Denizli’de sıcak havalar hayatı olumsuz etkilerken, yaklaşık 50 dereceyi bulan sıcak fırınların önünde çalışan esnaf yaptıkları ekmek, simit ve börek gibi ürünler de sıcak havadan dolayı erken mayalandığından dert yakındılar. Fırıncı esnafı hamurları bozulmadan pişirmek için adeta zamanlar yarışıyor. Denizli’de fırıncı esnafı vatandaşlara günlük hizmetlerini vermeye devam ederken, fırının ısısı ile birleşen aşırı sıcaklardan dolayı bunaltıcı ortamda hizmet veriyorlar. Esnaf bu duruma önlem alamıyor. Esnaf sadece molalarda dinlenip, serinleyerek çalışmaya devam ediyor. Fırıncı esnafı sıcaklıktan dolayı mayalanması daha hızlı olan hamuru zamanında işlemek için zamanla yarışıyorlar. Esnaf aşırı sıcağı önlemek için hamuru soğuk yerlerde saklıyor. Fırının sıcaklık bakımından en iyi kış mevsimi olduğunu vurgulayan Mehmet Kapan isimli esnaf “Fırın sıcak, hava da sıcak etkiliyor ama alıştık artık. Burada önlem alamıyoruz çünkü her tarafta fırın var, sıcak ekmek çıkıyor. Alıştılar artık, sıcağa da alıştılar. ‘Hamama giren terler’ demişler, burası da sıcak. Faydası kadar zararı da oluyor. Hamurlar birden kabarıyor. Kabardığı için de bir an önce pişmesi lazım. O biraz bizi etkiliyor. İçeride havalandırmamız var, klimamız var onlar ile bunu önlemeye çalışıyoruz. İşçilerimiz de sıcakta çalışmaya alıştılar. Belli bir molaları oluyor, o sürede de dinleniyorlar. Fırın tabi sıcaklık bakımından en güzel kış mevsimi” dedi.

“Eldiven kullanımı etkiliyor en fazla” Eldiven kullanımının işlerini çok etkilediğini vurgulayan Beyza Yel, “Ürünler sıcakta daha çok ısınıyor ve özellikle içi patatesli olan ürünler, biraz daha ekşiyor akşama doğru. Sıcak hava ile fırının sıcaklığı eldiven kullanımı etkiliyor, sürekli eldiven değiştirmek durumunda kalıyoruz. Bunun dışında ekstra bir değişkenlik olmuyor. Tabi kışın daha iyi, en azından burada ısınma olarak daha iyi ama yazın daha fazla bir hararet, terleme çok daha fazla oluyor. Onun haricinde bizim için ekstra bir zorluğu yok” dedi.



