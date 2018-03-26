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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fırın yangını: 1 yaralı - ERZİNCAN

Fırın yangını: 1 yaralı - ERZİNCAN

- Fırına ait çatının yanması - Çatı kısmında bulunan elektrik hatlarının patlaması ve kopması - Yaralının ambulansa konulması - Yanan fırın Erzincan 'da fırında yangın: 1 yaralı - Bir fırının çatısında çıkan yangına müdahale etmek isteyen kişi yaralandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da fırının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.İnönü Mahallesi'nde bulunan tek katlı fırının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.Yangını fark eden fırın işçileri binayı boşaltırken fırının sahibi olduğu öğrenilen Özer Kurutaş (37), binaya ait sundurmanın üzerine çıkarak yangına müdahale etmek istedi.Yaklaşık 3 metre yükseklikteki sundurmanın kırılması üzerine aniden yere düşen Kurutaş yaralandı.Olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kurutaş, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, fırının yanı sıra bitişikteki iş yerinin çatısında hasar oluştu.

İlk Müdahale Yangına Müdahale 

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