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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Fırın tepsisiyle kayak keyfi - VAN

Fırın tepsisiyle kayak keyfi - VAN

- Fırın tepsisiyle kayak keyfi - Çocukların tepsilerle kaymasıFırın tepsisiyle kayak keyfiVAN (AA) - Van 'da çocuklar karda tepsiyle kayarak eğlendi.Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilen Van 'da, çocuklar, evlerinden getirdikleri fırın tepsisiyle kar üstünde kaydı.İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesi Mehmet Efendi Caddesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde trafiğe kapalı yokuşta toplanan çocuklar, gün boyu eğlenmenin tadını çıkardı.Çocuklar, fırın tepsileri ile kaymanın çok keyifli olduğunu dile getirdi.

İpekyolu 

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