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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Fırın işletmecisi kadın ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - EDİRNE

Fırın işletmecisi kadın ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - EDİRNE

- Fırından ve ekmek detayı - Fırıncı ve vatandaşların açıklamaları - Ekmek alan vatandaşlardan detaylarFırın işletmecisi kadın ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - Edirne 'de fırıncı Havva Güreş, yaklaşık bir yıldır ekmeği bir liradan satıp, ihtiyaç sahipleri için "askıda ekmek" ve "bayat ekmek" uygulamasını sürdürüyor - Güreş: - "Bu fırına gelen insanların boş çıkmasını istemiyoruz. Askıda ekmek uygulamamız da kültürümüzde olan bir uygulama. Alım gücü olan ya da olmayan herkesin ekmeğini almasını istiyoruz"EDİRNE (AA) - Edirne 'de fırıncı Havva Güreş, yaklaşık bir yıldır ekmeği bir liradan satıp, ihtiyaç sahipleri için "askıda ekmek" ve "bayat ekmek" uygulamasını sürdürüyor.Ağaçpazarı Caddesi'ndeki fırının işletmecisi 32 yaşındaki Güreş, gerçekleştirdiği uygulamalarla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.Güreş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlara yardım etmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Edirne 'de 200 gram ekmeği yaklaşık 1 yıldır 1 liraya sattığını belirten Güreş, "Bu fırına gelen insanların boş çıkmasını istemiyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz. Askıda ekmek uygulamamız da kültürümüzde olan bir uygulama. Alım gücü olan ya da olmayan herkesin ekmeğini almasını istiyoruz. 200 gram ekmek diğer fırınlarda 1 lira 25 kuruş." dedi.
Fırının kasiyeri 67 yaşındaki Mehmet Gökbulut da bayat ekmeklerin çöpe gitmediğini, köpek, kedi ve balıklara yem olarak verildiğini anlattı.Vatandaşlardan Özgür Bozkurt ise ekmeği 1 liraya aldığını, uygulamadan memnun olduğunu dile getirdi.Mahide Bür de evine uzak olmasına rağmen, fiyatının uygunluğu dolayısıyla ekmeği bu fırından aldığını ifade etti.

Siyer Köpek Muhabir 

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