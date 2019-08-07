Fırın hırsızı güvenlik kamerasında - İSTANBUL

- Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri - Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdıİSTANBUL (AA) - Pendik'te bir fırından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Velibaba Mahallesi Yakacık Caddesindeki bir fırından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliyi yakaladı.Polise teslim edilen şüpheli Uğur K. (40), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Şüphelinin girdiği fırında etrafı kontrol ettikten sonra kasadan bir miktar para aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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