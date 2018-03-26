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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fırın çalışanı, yangını söndürmek isterken çatıdan düştü: 1 yaralı İzle

Fırın çalışanı, yangını söndürmek isterken çatıdan düştü: 1 yaralı İzle

-Ekmek fırınından detay

İlk Müdahale Hastane Ekmek Fırını Gesi Trol 

--İtfaiye aracından detay
--Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden detay

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan da bir ekmek fırının çatısında çıkan yangını söndürmek isteyen fırın çalışanı çatıdan düşerek yaralandı. Edinilen bilgiye göre İnönü Mahallesi 48’nci sokakta bulunan bir ekmek fırınının çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını söndürmek isteyen bir fırın çalışanı dengesini kaybederek, çatıdan düştü. Fırın çalışanı, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı. Alevlerin yükseldiği fırında olay yerine sevk edilen Erzincan Belediyesine ait itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği ekmek fırınında ise maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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