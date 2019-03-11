Fireni boşalan hafriyat kamyonu, hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı

-yaralıların ambulanslara taşınması

-Ekiplerden görüntü

-Ekiplerin hafriyat kamyonundan yükselen dumanlara müdahale etmesi

-Olay yeri

-Araçlardan görüntü

-Detay



( KOCAELİ )- Hurdaya dönen araçtan itfaiye ekiplerinin çıkardığı yaralılar hastanelere kaldırıldı KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde fireni boşalan kamyonun kontrolden çıkarak karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpışıp yan yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şaban A. (55) idaresindeki 41 ACA 224 plakalı hafriyat kamyonunun freninin boşalması sonunca kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen hafriyat kamyonu, bariyerlere çarpıp yolun karşı şeridine geçerek Mevlüt T. (37) yönetimindeki 41 AG 060 plakalı ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Ticari aracı metrelerce sürükleyen hafriyat kamyonu, daha sonra savrularak yolun kenarına devrildi. Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü Şaban A., aynı araçta bulunan Hayrettin T. ile hafif ticari araçta bulunan Mevlüt T. isimli sürücü ve ismi öğrenilemeyen bir kadın araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Yaralılar araçlardan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılardan Mevlüt T. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne, Şaban A. İzmit SEK Devlet Hastanesi’ne, Hayrettin T. ve ismi öğrenilemeyen kadın ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrasında hafriyat kamyonunda yükselen dumanlar itfaiye ekipleri tarafından, yerini alevlere bırakmadan söndürüldü. “Kamyon yolun karşı şeridine geçip bu araçla kafa kafaya çarpıştı” Kazanın hafriyat kamyonunun freninin boşalması sonucunda meydana geldiğini Ataberk Gencer isimli vatandaş, “300 metre yukarıda Ambulans Yolu Caddesi’nde kamyonun balataları patladığı için hızını alamadı. Bariyerlere çarpması sonunca yağlar yolu kapladı. Kamyon da yolun karşı şeridine geçip bu araçla kafa kafaya çarpıştı. Olay böyle gerçekleştir. 4 yaralı vardı, 1’i kadın 3’ü erkekti” dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı Kazaya karışan hafif ticari araç çekici yardımı ile hafriyat kamyonu ise vinç yardım ile kaldırıldı. Kamyondan yola dökülen yağ ve yakıtın farklı kazalara sebep olmaması amacı ile yol ekipler tarafından kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

