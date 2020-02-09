Fırat Üniversitesi'nde iki fakülte hariç tüm eğitim 24 Şubat'a ertelendi İzle



- 6.8'lik depremin yaşandığı Elazığ'da bulunan Fırat Üniversitesi'nde Bahar Yarı Yıl Eğitimi, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç tamamı 24 Şubat'a ertelendi. Üniversiteden yapılan açıklamada," 24 Ocak 2020 tarihinde ilimizde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla, il genelinde yapılan hazırlıkların tamamlanamamış olması sebebiyle daha önce duyurulan Bahar Yarı Yılı eğitimi, 1 hafta daha ertelenerek, 24 Şubat 2020 Pazartesi günü olarak belirlenmiştir. Güz yarıyılı bütünleme sınavları da 24 Şubat 2020 tarihine ertelenmiştir. Üniversitemiz Tıp Fakültesi 1,2,3,4 ve 5. sınıf ve Diş Hekimliği Fakültesi 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerinin, 2019-2020 Bahar Yarıyılı Eğitimi daha önce belirlenen 10 Şubat 2020 tarihinde başlayacaktır"denildi. (HİV-



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