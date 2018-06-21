Fırat Nehri'nde boğulan kuzenlerin cenazeleri toprağa verildi - ŞANLIURFA

- Cenaze töreninden detaylar - Hayatını kaybedenlerin yakınlarının gözyaşı dökmesi - Defin işleminden detaylar Şanlıurfa 'da kuzenlerin boğulması - Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın Fırat Nehri'nde boğulan iki yeğeninin cenazeleri toprağa verildi - Cenaze namazını, hayatını kaybeden Ayşe Mevhibe Özkan'nın imam olan babası kıldırdıŞANLIURFA (AA) - Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın Fırat Nehri'nde boğulan iki yeğeninin cenazeleri defnedildi.Birecik Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Ayşe Mevhibe Özkan (17) ve kuzeni Beşir Akman'ın (14) cenazeleri, Ulu Cami'ye getirildi. Ayşe Mevhibe'nin imam olan babası Mehmet Özkan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından iki kuzenin naaşı, Karşıyaka Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törende, eski milletvekili Akman da gözyaşlarına hakim olamadı.