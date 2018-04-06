Fırat kaplumbağalarının "gönüllü" bakıcısı - ŞANLIURFA - Halfeti'nin havadan görüntüsü - Fırat kaplumbağasının suda yüzmesi - Nihat Özdal'ın açıklamaları - Halfeti Kent Konseyi Başkanı Nihat Özdal'ın bölgede çalışması - Şanlıurfa 'da Halfeti Kent Konseyi Başkanı Özdal, Fırat Nehri kıyısında yaşamlarını sürdüren ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağalarını kendi imkanlarıyla besliyorŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da Halfeti Kent Konseyi Başkanı Nihat Özdal, Fırat Nehri kıyısında yaşamlarını sürdüren ve nesli tükenme tehlikesi altındaki Fırat kaplumbağalarına (Rafetus euphraticus) gönüllü bakıcılık yapıyor.Dünyada sadece Fırat ve Dicle nehirleri ile bunların kollarında yaşayan Fırat kaplumbağaları, Birecik Barajı'nın yapımı sırasında bir bölümü su altında kalan Şanlıurfa 'nın Halfeti ilçesinde zaman zaman görünüyor.Halfeti Kent Konseyi Başkanı Özdal da kürek sörfü yaptığı sırada karşılaştığı kaplumbağaların gönüllü bekçisi oldu. Her gün kaplumbağaların görüldüğü bölgeye giderek lokantalardan topladığı ekmek ve yemek artıklarını bırakan Nihat Özdal, bu türün korunması için de çalışmalar yürütüyor.Nihat Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 yılında önemli bir bölümü su altında kalan ilçede, Fırat kaplumbağalarının da bu durumdan etkilendiğini ifade etti. Özdal, 18 yıl sonra ilk kez bu türe rastladıklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:"Birecik Barajı öncesi Fırat Nehri kıyısı boyunca oluşan doğal göletlerde çok sayıda kaplumbağa yaşardı. Halfeti'de çocukların çoğu yüzmeyi kaplumbağalar ile öğrenirdi. Baraj sonrası bu türün artık sularımızda yaşamadığını düşünmeye başlamıştık. Fakat çamur oranı yüksek bir pınar girişinde yeniden karşılaştık. Fırat Nehri'ne özgü olan ve adını bu nehirden alan bu özel türün yaşam alanına yakın yerler ne yazık ki piknik için kullanılıyor. Bu türün yaşam alanlarının korunması için acil olarak çalışmalar yapılmalı. Biz de bunun için girişimlerde bulunduk, şimdilik bunları kendi imkanlarımızla korumaya çalışıyoruz." - Fırat kaplumbağalarıNesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Rafetus euphraticus kaplumbağaların sırt bölgeleri yeşilden kahverengiye kadar değişebiliyor.Boyu 1 metreye kadar uzayabilen ve başlarının uç kısmındaki küçük ve yumuşak hortum ile nefes alan bu canlılar, deri ve ağız içi solunum yapmaları nedeniyle su altında uzun süre kalabiliyor.Diğer türlere oranla oldukça hızlı hareket eden Fırat kaplumbağaları, boyunlarını hızla dışarı çıkararak avlarını yakalayabilme özelliğine sahip.