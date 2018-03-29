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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine lojistik destek sürüyor İzle

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine lojistik destek sürüyor İzle

Öncüpınar Sınır Kapısı

Karya Sınır Kapısı Teröristler 

-Bekleyen yakıt tankerleri
-Genel ve detaylar
-Yakın tankerlerinden görüntüler
-Öncüpınar sınır kapısı çevresinden görüntüler

( KİLİS -ÖZEL-HD) KİLİS

- Kilis’ten, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine tankerlerle akaryakıt gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından teröristlerden temizlenen Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine lojistik destek faaliyetleri sürüyor. Çok sayıda akaryakıt dolu tanker sabah saatlerinde Kilis’e ulaştı. Öncüpınar sınır kapısı üzerinden Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine lojistik destekler sürüyor. Suriye’ye gönderilen akaryakıtların, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine güvenlik birimlerinin kullanılması için gönderildiği öğrenildi.
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