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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fırat Kalkanı şehidi anısına Küpe Dağı'na tırmanış - KONYA

Fırat Kalkanı şehidi anısına Küpe Dağı'na tırmanış - KONYA

- Dağcıların Küpe Dağı'na tırmanışı - Dağcıların Türk Bayrağı açması Fırat Kalkanı şehidi anısına Küpe Dağı'na tırmanış - Konya 'nın Seydişehir ilçesinde 7 dağcı, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak'ın anısına Küpe Dağı'na çıktıKONYA (AA) - Konya 'nın Seydişehir ilçesinde 7 dağcı, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak anısına Küpe Dağı'na tırmandı.Dağcılar, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Okan Altıparmak anısına düzenledikleri "Tabuta Sığmayan Şehit Seni Unutmadık" konulu etkinlik çerçevesinde, ilçeye bağlı Taraşçı Mahallesi'nde bir araya geldi.Burada yapılan hazırlıkların ardından Küpe Dağı'na tırmanışa başlayan dağcılar, yaklaşık 2 saat süren zorlu tırmanışın ardından 2 bin metre yüksekliğe ulaştı.Etkili olan kar ve sis nedeniyle tırmanışlarını burada sonlandıran 7 dağcı, şehidin fotoğrafının yer aldığı pankart ile Türk bayrağı açtı.Etkinliğe katılan dağcılardan Muhittin Çapacı, vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan canını feda eden şehit Okan Altıparmak'ı anmak amacıyla bu tırmanışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kahraman şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını ifade eden Çapacı, "21 Aralık 2016'da şehit olan Okan Altıparmak'ı memleketi olan Seydişehir'in Taraşçı Mahallesi'nde rahmetle ve minnetle anıyoruz. Tabuta sığmayan şehit, seni asla unutmadık. Bu kutsal dava için can veren tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz." dedi.

Parmak Şehit 

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