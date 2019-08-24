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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü Haberi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü Haberi

- Fırat Kalkanı Harekatı görüntülerini içeren video - Milli Savunma Bakanlığı: - "Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri, DEAŞ terör örgütüyle göğüs göğüse savaşan tek ordu oldu. Kahraman Mehmetçik'imiz Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi" - "DEAŞ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Dabık'ı kontrol altına almasıyla dağılmaya başladı.
Yerlerinden edilmiş Suriye halkının yeniden güven içinde evlerine dönmeleri sağlandı"ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, DEAŞ terör örgütüyle göğüs göğüse savaşan tek ordu olduğu vurgulanarak, Mehmetçik'in Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 7 ayda 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Bakanlığın sosyal paylaşım hesabından, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin temizlenmesine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan ve 7 aylık sürede başarıyla tamamlanan dolayısıyla açıklamalarda bulunuldu.Harekatın, terör örgütlerinin tehdidini bertaraf etmek, ülke sınırlarının güvenliği ile bölgede huzur ve istikrarı tesis etmek maksadıyla başarıyla icra edildiği vurgulanan açıklamada, "nde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyoruz." ifadeleri kullandı.Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin, DEAŞ terör örgütüyle göğüs göğüse savaşan tek ordu olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Kahraman Mehmetçik'imiz Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi. Dabık'ta kıyamet savaşı yaşanacağını söyleyerek kendine kutsiyet addeden ve örgüte militan toplayan DEAŞ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Dabık'ı kontrol altına almasıyla dağılmaya başladı.
Yerlerinden edilmiş Suriye halkının yeniden güven içinde evlerine dönmeleri sağlandı."Paylaşımda, harekatta görevli personel ve evlerine dönen Suriyelilerin görüntüleri de yer aldı.

Gaziler Şehit Kıyamet Sosyal Paylaşım Terör Örgütü 

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