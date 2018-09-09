Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Halil Gedik için mevlit okutuldu

- Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen Uzman Çavuş Halil Gedik için Tokat'ın Turhal ilçesi Üçyol Köyü'nde mevlit okutuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen piyade Uzman Çavuş Halil Gedik'in baba evinde mevlit okutuldu. Öğle namazının kılınmasıyla başlayan mevlit programına, Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Turhal İlçe Jandarma komutanı Ferit Yılmaz, İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ katıldı. Mevlit program İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ'ın kuranı kerim tilavetiyle son buldu. (CS-GF-