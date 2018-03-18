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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki camilerden sela okundu, tekbir getirildi - AZEZ Haberi

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki camilerden sela okundu, tekbir getirildi - AZEZ Haberi

- Camiden sela okunmasıAfrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması - Afrin ilçe merkezinin alınmasının ardından, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki camilerden sela okundu, tekbir getirildiAFRİN/ANKARA(AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin ilçe merkezinin ele geçirilmesinin ardından, Fırat kalkanı Harekatı bölgesindeki camilerden sela okundu, tekbir sesleri yükseldi.Afrin ilçe merkezinin YPG/PKK teröristlerinden temizlenmesinin açıklanmasının ardından terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Fırat Kalkanı bölgesindeki camilerden sela okundu, tekbir getirilerek kutlama yapıldı.

Gesi Terör Örgütü Teröristler Trol 

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