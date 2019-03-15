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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan Önal'ın cenazesi Malatya'ya uğurlandı - KİLİS

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan Önal'ın cenazesi Malatya'ya uğurlandı - KİLİS

- Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde askerin şehit olması - Şehit Er Ramazan Önal'ın naaşı - Kilis Devlet Hastanesi Morgu önünden detaylar - Şehidin naaşının Çıldıroba Üs Bölgesine götürülmesiFırat Kalkanı Harekatı bölgesinde askerin şehit olması - Şehidin cenazesi, askeri üs bölgesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya uğurlandıKİLİS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca Suriye'de icra edilen görev sırasında şehit olan Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın naaşı, Kilis 'te düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi.Fırat Kalkanı Harekatı alanında icra edilen görev esnasında şehit olan 23 yaşındaki Önal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesine getirildi.
Şehidin cenazesi daha sonra düzenlenecek tören için Elbeyli ilçesi Çıldıroba Askeri Üs Bölgesi'ne götürüldü.Şehit Ramazan Önal'ın naaşı, askeri üs bölgesinde basına kapalı düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya uğurlandı.

Şehit Cenaze Gesi 

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