Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde askerin şehit olması - MALATYA Video
- Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde askerin şehit olması - Şehit Ramazan Önal'ın naaşının Yeşiltepe Şehir Mezarlığı morguna getirilmesiFırat Kalkanı Harekatı bölgesinde askerin şehit olması - Şehidin cenazesi, memleketi Malatya 'ya getirildiMALATYA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca Suriye'de icra edilen görev sırasında şehit olan Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın naaşı, memleketi Malatya 'ya getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı alanında icra edilen görev esnasında şehit olan 23 yaşındaki Önal'ın cenazesi, Kilis'te düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya 'daki Yeşiltepe Şehir Mezarlığı morguna getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracından askerlerin omzunda taşınarak morga nakledildi. Şehit Önal'ın yakınları, morgun önünde hazır bulundu.Şehidin naaşı, öğle namazını müteakip Battalgazi Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Battalgazi Sıptırız Kabristanı'nda toprağa verilecek.
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