Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 2 yaralı

-genel ve detaylar

-Yaralı askerin sedye ile taşınması

-genel ve detaylar

-ambulansların görüntüsü



( KİLİS ) KİLİS



- Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’de Azez ilçesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ateş destek vasıtalarıyla PYD vuruldu Azez’deki TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.

