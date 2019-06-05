Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 2 yaralı

-genel ve detaylar -Yaralı askerin sedye ile taşınması -genel ve detaylar -ambulansların görüntüsü
( KİLİS ) KİLİS
- Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’de Azez ilçesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ateş destek vasıtalarıyla PYD vuruldu Azez’deki TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.
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