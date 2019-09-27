Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Fırat Kalkanı gazisine nişanlısından düğün sürprizi

Fırat Kalkanı gazisine nişanlısından düğün sürprizi

Cep telefonu kamerasından gelinin salona girmesi

Güvenlik Görevlisi A Haber Teröristler Ameliyat Saldırı 

-Türk bayrağını açması
-Eşinin salona girmesi bayrağı öpmesi
-Gelin damadın bayrakla salondakileri selamlamaları
-Salondakilerin bayraklarla selamlama yapmaları
-Gelin ile damadın dans etmeleri

( HATAY )- Suriye'de gazi olan Kasım Altıntaş, nişanlısının düğün sürprizi ile ameliyat öncesi moral buldu HATAY

- Suriye'de gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda ağır yaralanarak gazi olan Kasım Altıntaş nişanlısının düğün sürprizi ile ameliyat öncesi moral buldu.Sözleşmeli er Kasım Altıntaş, 3 yıl önce Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanmıştı. Bir kolu ve burnu kopan Altıntaş, 3 yıllık süreçte 16 ameliyat geçirdi.El Bab'tan yaralı olarak getirildiği Gaziantep Üniversitesi Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ayşe Dönmez ile burada tanışan ve bir süre sonra nişanlanan Kasım Altıntaş'ı bu süreçte nişanlısı Ayşe Dönmez hiç yalnız bırakmadı ve ona moral vermeye çalıştı.Ailece sevdikleri nişanlısı sayesinde hayata tutunan Kasım Altıntaş 17. kez ameliyat olmadan önce bir sürprizle karşılaştı. Düğün hazırlıklarını ailesi ile birlikte yapan Ayşe Dönmez, Şehit ve Gaziler Haftasında nişanlısına düğün sürprizi yaptı. Düğünden son anda haberi olan Fırat Kalkanı gazisi Kasım Altıntaş nişanlısının düğün salonunda yaptığı Türk bayraklı karşılamada Türk bayrağını üç kez öptü ve nişanlısı ile bayrağı tutarak salondakileri selamladı.Ayşe Altıntaş'ın ameliyat öncesi nişanlısına moral olması için planladığı sürpriz düğünde, sevenleri onları yalnız bırakmadılar ve ellerinde Türk bayrakları ile genç çifti selamladılar.
İlgili Foto Galeriler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı