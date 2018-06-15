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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Fırat Kalkanı bölgesinde Ramazan Bayramı - BAB

Fırat Kalkanı bölgesinde Ramazan Bayramı - BAB

- Bab'ın Fatıma Ez Zehra camisinde bayram namazının kılınması - Fatıma Ez Zehra'nın cami imamı Ebu Muhammed'in hutbesinden detaylar - Fatıma Ez Zehra'nın imamı Ebu Muhammed ile röportaj - Fatıma Ez Zehra'nın imamı Ebu Muhammed'in vatandaşlarla bayramlaşmasıBAB (AA) - Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde yaşayan halk, bayram namazı için camilere akın etti.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan özgürleştirdiği kuzeydeki Bab, Cerablus, Azez ilçe merkezleri, belde ve köylerinde yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli bayrama güven içinde girdi.Bölgedeki camilere akın eden Müslümanlar, huzur ve güven ortamının devamının yanı sıra terör örgütlerinin işgal ettiği toprakların kurtarılması için dua etti.Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Bab ilçe merkezinin büyük camilerinden Fatıma Ez Zehra'nın imamı Ebu Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinden Bab bölgesine çok sayıda kişinin göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

Muhabir Bayram Namazı Cami İmamı Bayramlaşma Terör Örgütü 

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