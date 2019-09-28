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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fırat'ın doğusunda yedinci ortak helikopter uçuşu - ŞANLIURFA İzle

Fırat'ın doğusunda yedinci ortak helikopter uçuşu - ŞANLIURFA İzle

- Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopterin havalanması - ABD unsurlarına ait 2 helikopterin havalanması - Helikopterlerden görüntülerFırat'ın doğusunda yedinci ortak helikopter uçuşu - Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında yedinci ortak helikopter uçuşuna başladıŞANLIURFA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında yedinci ortak helikopter uçuşu gerçekleştiriyor. Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde hava hareketliliği yaşanıyor.Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter ilçeden havalandı. Helikopterler, sınırın Suriye tarafına doğru hareket etti.TSK ve ABD unsurları, daha önce 6 defa ortak helikopter uçuşu, 2 kez de kara devriyesi yapmıştı.

Güvenli Bölge Çakal Helikopter 

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