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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı - ŞANLIURFA Haberi

Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı - ŞANLIURFA Haberi

- Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi - Devriyeden dönen zırhlı araçlar - Türk zırhlı askeri araçların Türkiye sınırından giriş yapmasıŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ikinci ortak kara devriye tamamlandı.

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Güvenli Bölge Askeri Araç 

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