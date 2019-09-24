Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı - ŞANLIURFA
- Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD askerinin katıldığı ikinci ortak kara devriyesi - Devriyeden dönen zırhlı araçlar - Türk zırhlı askeri araçların Türkiye sınırından giriş yapmasıŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ikinci ortak kara devriye tamamlandı.
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