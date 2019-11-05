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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Fırat'ın doğusunda Türk-Rus ikinci ortak kara devriyesi başladı (4) - ŞANLIURFA

Fırat'ın doğusunda Türk-Rus ikinci ortak kara devriyesi başladı (4) - ŞANLIURFA

- Türk ve Rus askeri araçlarının devriye bölgesine hareket edişiFırat'ın doğusunda Türk - Rus ikinci ortak kara devriyesi başladı - TSK ve Rus unsurları, Aynularab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasında kara devriyesi gerçekleştirecekŞANLIURFA (AA) - Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesine başladı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin doğusundaki bir mevkiden 4 zırhlı araçtan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.TSK ve Rus unsurlarının, Aynularab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasındaki bölgede kara devriyesi gerçekleştireceği öğrenildi. Devriyeyi gerçekleştiren konvoya İHA'lar da eşlik ediyor.Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.Soçi mutabakatı kapsamında Türk - Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede icra edilmişti.

Zırhlı Araç Askeri Araç Gesi Askeri Konvoy 

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