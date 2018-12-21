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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Fırat'ın doğusunda teröristlerin mevzileri görüntülendi Haberi

Fırat'ın doğusunda teröristlerin mevzileri görüntülendi Haberi

- Teröristlerin oluşturduğu mevzinin drone görüntüsü - Teröristin ateş etme anıDrone kamerasına yansıyan görüntülerde, bölgeye hakim yüksek bir alandaki mevzide, üzeri toprak damlı birkaç bina görülüyor.Hareket halindeki en az 5 terörist, drone ile kaydedildiklerini fark edince panikleyerek barakalara girmeye başladı.
İçlerinden biri motosiklete binerek hızla uzaklaşırken, içeriden çıkan iki terörist drona ateş açmaya başladı.
Bu görüntüler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı öncesi, teröristlerin yaşadığı tedirginliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Kamera Teröristler 

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