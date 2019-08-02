Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Fırat’ın doğusunda SDG oyunu sürüyor Haberi

Fırat’ın doğusunda SDG oyunu sürüyor Haberi

şenyurt sınır hattında SDG flaması

Terör Örgütü Şenyurt 

-Türk bayrağının arkasında önceden bulunan YPG flamasının olmaması detayı

( MARDİN -ÖZEL) MARDİN

- Suriye’de işgal ettiği bölgeleri, göstermelik olarak kurulan Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) devreden terör örgütü YPG, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonun konuşulduğu bugünlerde sözde flamalarını da değiştirdi. Mardin’in Kızıltepe ilçesi Şenyurt sınır hattında terör örgütü, bulunduğu bölgelerde sözde YPG flamalarını indirerek, bunun yerine sözde SDG flamaları asmaya başladı.
Terör örgütü YPG, Suriye’de işgal ettiği bölgelerdeki kendine bağlı sözde askeri meclisleri göstermelik olarak Haziran ayı ortalarında SDG’ye devretti. Bu göstermelik devirle Türkiye sınırında terör örgütü YPG yerine SDG’nin olduğunun gösterilmesi amaçlanıyordu. Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığı yaptığı bugünlerde terör örgütü bu oyunu sürdürmeye devam ediyor. Terör örgütünün sözde devrettiği bölgelerde YPG flamaları da indirilip, yerlerine SDG flamaları asıldı. Mardin’in Kızıltepe ilçesi Şenyurt Suriye sınır hattında asılı olan YPG flamaları indirildi. Yerine SDG güçlerine ait flama asıldı. YPG, Suriye’de kendisine yakın bazı küçük grupları 12 Ekim 2015’te SDG adı altında bir araya getirmişti. Terör örgütü, işgal ettiği alanlarda yönetimi bölge halkında gibi göstermek için SDG adını kullanıyor.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı