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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fırat'ın doğusunda altıncı ortak helikopter uçuşu tamamlandı - ŞANLIURFA

Fırat'ın doğusunda altıncı ortak helikopter uçuşu tamamlandı - ŞANLIURFA

- Türk ve Amerikan helikopterlerinin havada görüntüleri - Suriye tarafındaki ABD helikopterleri - Helikopterlerin piste inişi - ABD askerlerin helikopterden inişi - TSK helikopterlerin devriyeden dönüşü - Askerlerin helikopterden inmeleriFırat'ın doğusunda altıncı ortak helikopter uçuşu tamamlandı - Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda altıncı ortak helikopter uçuşu gerçekleştirdiŞANLIURFA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında altıncı ortak helikopter uçuşunu tamamladı. Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ndeki hava hareketliliği sona erdi.Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ilçedeki havalandığı bölgeye geri dönerken ABD unsurlarına ait 2 helikopter ise Suriye tarafında kaldı.Helikopterler, sınırın Suriye tarafında yaklaşık bir saat uçuş gerçekleştirdi.TSK ve ABD unsurları daha önce 5 kez ortak helikopter uçuşu, bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.

Güvenli Bölge Çakal Helikopter 

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