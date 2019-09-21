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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fırat'ın doğusunda altıncı ortak helikopter uçuşu - ŞANLIURFA İzle

Fırat'ın doğusunda altıncı ortak helikopter uçuşu - ŞANLIURFA İzle

- Piste bekleyen helikopterler - TSK askerlerinin helikoptere binmesi - Helikopterin çalışması ve havalanması - ABD helikopterlerin piste inişi - ABD askerlerin helikopterlere binmesi - ABD helikopterinin havalanması - Helikopterlerin devriye atmasıFırat'ın doğusunda altıncı ortak helikopter uçuşu - Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında altıncı ortak helikopter uçuşuna başladıŞANLIURFA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında altıncı ortak helikopter uçuşu gerçekleştiriyor. Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde hava hareketliliği yaşanıyor.Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter ilçeden havalandı. Helikopterler, sınırın Suriye tarafına doğru hareket etti.TSK ve ABD unsurları, daha önce 5 defa ortak helikopter uçuşu, bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.

Güvenli Bölge Çakal Helikopter 

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