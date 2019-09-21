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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fırat'ın doğusunda altıncı ortak helikopter uçuşu (2) - ŞANLIURFA

Fırat'ın doğusunda altıncı ortak helikopter uçuşu (2) - ŞANLIURFA

- Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin havalanması - ABD'ye ait helikopterin geliş görüntüsü - ABD'ye ait helikopterin ilçe jandarmaya inmesi - ABD'ye ait helikopterlerin havalanmasıFırat'ın doğusunda altıncı ortak helikopter uçuşu - Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında altıncı ortak helikopter uçuşuna başladıŞANLIURFA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında altıncı ortak helikopter uçuşu gerçekleştiriyor. Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde hava hareketliliği yaşanıyor.Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter ilçeden havalandı. Helikopterler, sınırın Suriye tarafına doğru hareket etti.TSK ve ABD unsurları, daha önce 5 defa ortak helikopter uçuşu, bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.

Jandarma Güvenli Bölge Çakal Helikopter 

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