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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fırat’ın doğusuna tank ve fırtına obüs sevkiyatı

Fırat’ın doğusuna tank ve fırtına obüs sevkiyatı

Araç içerisinden seyir halinde görüntüler

Askeri Araç 

-Askeri konvoydan görüntüler
-Tankların ve fırtına obüslerin geçişi
-Askeri araçların geçişi

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis'ten Fırat’ın doğusundaki Suriye sınırına tank ve fırtına obüs sevkiyatı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusundaki PKK/PYD’ye operasyon yapılacağını açıklamasından sonra akşam saatlerinde Kilis'ten Fırat’ın doğusundaki Suriye sınırına tank ve fırtına obüs sevkiyatı yapıldı. Tank ve fırtına obüs topları personeli ve askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden Fırat’ın doğusunda bulunan sınır birliklerine hareket etti.
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