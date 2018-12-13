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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fırat’ın doğusuna komando ile zırhlı araç sevkıyatı

Fırat’ın doğusuna komando ile zırhlı araç sevkıyatı

Askeri sevkiyattan görüntüler

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Komando Komando Birliği Uzman Çavuş 

-Genel ve detaylar
-Askeri konvoydan görüntüler
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis'ten Fırat’ın doğusundaki Suriye sınırına komando birliği, 50 araçlık zırhlı araç ile kirpi sevkıyatı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusundaki PKK/PYD’ye operasyon yapılacağını açıklamasından sonra sevkiyatlar arttı. Fırat’ın doğusundaki Suriye sınırına Kilis’te geçici görevli konuşulu bulunan Tunceli 4’üncü Komando Tugay’ından uzman çavuş, subay, astsubaylardan oluşan Piyade Komando birlikleri, zırhlı araçlar, mayına dayanıklı kirpiler ile birlikte 50 araç ile Şanlıurfa 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanındaki sınır karakollarına Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden sevk edildi.
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