Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı (2) - ŞANLIURFA
- Barış Pınarı Harekatı - Fırat'ın doğusuna kara harekatı - Askeri araçların sınırın sıfır noktasından geçmesiFırat'ın doğusuna kara harekatı başladı - Milli Savunma Bakanlığı: - "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı"ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı. " ifadeleri kullanıldı.
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