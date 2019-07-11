Fırat’ın doğusuna fırtına obüs ve tank sevkiyatı

- Kilis’ten Fırat’ın doğusuna fırtına obüs ve tank sevkıyatı yapılmaya devam ediyor. Kilis'te tırlara yüklenen fırtına obüs ile tanklar geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep üzerinden Şanlıurfa ile Mardin’in Suriye sınırındaki birliklerine gönderilmeye devam ediyor. Askeri sevkıyatların devam ettiği bildirildi.
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