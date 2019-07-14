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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Fırat'ın doğusuna askeri sevkiyat devam ediyor Haberi

Fırat'ın doğusuna askeri sevkiyat devam ediyor Haberi

Askeri sevkiyat

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Komando Askeri Konvoy Terör Örgütü 

-Askeri konvoy
-Obüs ve zırhlı araçlar
-Güvenlik önlemleri

( ŞANLIURFA )- Zeytindalı Harekatı bölgesinden gelen zırhlılar Akçakale'ye ulaştı ŞANLIURFA

- Zeytindalı Harekatının yapıldığı Hatay ve Kilis'ten Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon için Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine zırhlı araç sevkiyatı devam ediyor. Zeytindalı Harekatının yapıldığı Hatay ve Kilis'ten PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon için Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine yaklaşık 20 araçlık tank, mühimmat ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Gündüz saat 01.30 saati sıralarında ilçeye ulaşan askeri konvoy, 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına girdi. Konvoyda komando ve tanklarla birlikte obüs ve mühimmat olduğu gözlendi.
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