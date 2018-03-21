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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Firari yankesici kadın yakalandı - KAYSERİ Haberi

Firari yankesici kadın yakalandı - KAYSERİ Haberi

- Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinden görüntü - Zanlının getirilmesinden görüntü - Detay Görüntü - Zanlı'nın adli tabiplikten çıkarılarak polis aracına bindirilmesinden görüntü - Detay görüntüler - Kayseri 'de alışveriş merkezlerinde 8 kişinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen kadın gözaltına alındıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de 8 kişinin cep telefonunu yankesicilik yoluyla çaldığı öne sürülen kadın yakalandı.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentteki alışveriş merkezlerinde 8 kişinin cep telefonunun çalınması olayıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin H.S. (30) olduğunu belirledi.Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.H.S'nin, 7 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Polis Aracı Alışveriş Akalan Güvenlik Kamerası Cep Telefonu 

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