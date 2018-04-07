Firari katil zanlısı cezaevinden yeni tahliye olmuş

-Evin önündeki jandarma ve sağlık ekipleri

-Cenazelerin evden çıkarılması

-Detay görüntüler



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’da meydana gelen olayda üvey babaları tarafından katledilen iki kardeş ve annelerinin cesetleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu’na sevk edildi. Katil zanlısı olarak aranan şüphelinin ise tutuklu bulunduğu cezaevinden önceki gün tahliye edildiği kaydedildi. Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen olayda, eşi ve iki üvey oğlunu öldüren 16 yaşındaki üvey kızını ise yanına alarak kayıplara karışan katil zanlısı babanın cezaevinden önceki gün tahliye olduğu ve bu cinayetleri işlediği kaydedildi. Yapılan ilk belirlemelere göre üvey babaları tarafından katledilen kardeşler ile kadının önce dövüldüğü ardından da boğularak öldürüldükleri tespit edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekiplerinin olay meydana geldiği evde yaptıkları incelemelerin ardından üvey babalarının katlettiği çocuklar ile annelerinin cansız bedenleri adli tıp kurumu morguna sevk edildi. Katil zanlısı olarak aranan Hayati Belli’nin yanına 16 yaşındaki üvey kızı M.E’yi de alarak İstanbul yönüne doğru hareket ederek ilçeden ayrıldığı tespit edildi. Polis ve jandarma ekiplerinin katil zanlısının yakalanması için başlattığı çalışma sürdürülüyor. Olayın geçmişi Marmaraereğlisi’ne bağlı Yeniçiftlik Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddialara göre Hayati Belli adlı kişi, eşi Güzel Belli’yi ve eşinin önceki evliliğinden olan çocukları A.E. ve E.E.’yi döverek ve boğarak öldürmüş, yine eşinin önceki evliliğinden olan 16 yaşındaki üvey kızı M.E’yi de yanına olarak kayıplara karışmıştı.

