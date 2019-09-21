Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Firari hükümlü yakalandı - KAYSERİ

Firari hükümlü yakalandı - KAYSERİ

- Hükümlünün emniyetten çıkarılması - Hükümlünün cezaevine götürülmesiFirari hükümlü yakalandı - Kayseri 'de yakalanan ve hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ve 15 bin lira para cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de, 11 farklı suçtan aranan ve hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis, 15 bin lira da para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, konut dokunulmazlığını ihlal, dolandırıcılık ve mala zarar verme gibi 11 suçtan yakalama kararı bulunan Ahmet Kurt'u, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir evde yakaladı.Hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ve 15 bin lira adli para cezası bulunan Kurt, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Para Cezası Akalan Yakalama Kararı Firari Hükümlü Dolandırıcılık 

İlgili Foto Galeriler
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Tarihe Damgasını Vuran DolandırıcılarTarihe Damgasını Vuran Dolandırıcılar
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı