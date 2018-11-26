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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Firari hükümlü yakalandı - AYDIN Haberi

Firari hükümlü yakalandı - AYDIN Haberi

- Zanlının emniyet müdürlüğü binasından çıkarılmasıAYDIN (AA) - Aydın 'da hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan hükümlü yakalandı.Alınan bilgiye göre, hakkında 17 yıl hapis ve 38 bin lira para cezası bulunan İ.Y.'nin Ovaeymir Mahallesi'nde kaldığını tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri operasyon yaptı.Kesinleşmiş hapis cezasının infazı için firari hükümlü olarak aranan İ.Y, gözaltına alındı.İ.Y, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Para Cezası Akalan Firari Hükümlü Hapis Cezası Emniyet Müdürlüğü 

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