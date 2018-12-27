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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Firari hırsızlık zanlısı sahte kimlikle yakalandı - MUĞLA

Firari hırsızlık zanlısı sahte kimlikle yakalandı - MUĞLA

- Zanlının adliyeye sevk edilmesi - Adliyeden detayFirari hırsızlık zanlısı sahte kimlikle yakalandı - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 14 suçtan yakalama kararı bulunan, 12 hırsızlık suçundan da aranan firari yakalandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan, hırsızlık suçundan da aranan firari zanlı, sahte kimlikle yakalandı.Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı illerde gerçekleşen 14 farklı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve ilçede meydana gelen 12 ayrı hırsızlık suçundan da aranan O.E'nin, Torba kavşağı istikametinde bir otomobilde seyir halinde olduğunu tespit etti.Zanlı, yaşanan kovalamaca sonrası polis ekiplerince yakalandı. O.E'nin üzerinde yapılan aramada, sahte kimlik ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık Zanlısı Sahte Kimlik Yakalama Kararı Firari Zanlı Polis Ekipleri 

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