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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Firari FETÖ zanlısı eski albay yakalandı - MUĞLA

Firari FETÖ zanlısı eski albay yakalandı - MUĞLA

- Zanlının Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Yılmaz Mayuk ek binasına getirilmesi - Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Yılmaz Mayuk ek binasının görüntüsüFirari FETÖ zanlısı eski albay yakalandı - İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında aranan eski albay, Muğla 'nın Milas ilçesinde gözaltına alındıMUĞLA (AA) - İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski albay, Muğla 'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan kıdemli albay H.S.S'nin, ilçeye bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde bir evde saklandığını belirleyerek çalışma başlattı.Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.Emniyete götürülen H.S.S'nin işlemlerin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Akalan Yakalama Kararı 

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