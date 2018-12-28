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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Firari FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - KOCAELİ

Firari FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - KOCAELİ

- Şüpheli iş adamının adliyeye sevk edilmesi - Kocaeli 'de yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan iş adamı, Atatürk Havalimanında yakalandıKOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı, gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan firari iş adamı Mehmet Ali S. Atatürk Havalimanında yakalandı.Emniyetteki işlemelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Akalan Yakalama Kararı Trol 

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