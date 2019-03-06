Firari FETÖ şüphelileri örgütün hücre evlerinde yakalandı - KAYSERİ İzle
- Sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirilen şüphelilerden görüntülerFirari FETÖ şüphelileri örgütün hücre evlerinde yakalandı - FETÖ/PDY'ye yönelik 9 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 15 zanlıdan 10'u, örgütün Kayseri 'deki hücre evlerinde gözaltına alındıKAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 9 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 10'u, Kayseri 'de örgütün hücre evlerinde yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Kayseri , Malatya, İstanbul, Ankara, Antalya, Trabzon, Aydın, Aksaray ve Konya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 zanlının bulunması için çalışma başlattı.Şüphelilerin, örgütün Kayseri 'deki hücre evlerinde saklandığını tespit eden ekipler, bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, K.Y, U.K, M.S, F.N, B.D, Ö.Ç, T.A, C.P, R.A. ve A.Ç. gözaltına alındı. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip emniyete götürülen zanlıların, hücre evlerinin elektrik, doğal gaz ve su abone işlemlerinde başkalarına ait kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi.Firari 5 şüphelinin ise yakalaması için çalışmalar sürüyor.
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