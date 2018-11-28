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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Firari FETÖ sanığı İpek’in iade talebi reddedildi

- Firari FETÖ sanığı İpek’in iade talebi reddedildi

Akın İpek arşiv

( LONDRA ) LONDRA

İngiltere Yurt Dışı Darbe Girişimi Irak 


- İngiltere'de firari FETÖ sanığı Akın İpek'in Türkiye'ye iadesi reddedildi. Firari FETÖ sanığı Akın İpek'in Türkiye’ye iadesine ilişkin davada karar açıklandı. Duruşma Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmada İpek’in Türkiye’ye iadesi reddedildi. Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle İngiltere'den Akın İpek'in iadesini talep etmişti. Türkiye’nin talebi üzerine İpek, İngiltere’de gözaltına alınmıştı. Kefaletle serbest bırakılan İpek’in pasaportuna el konmuş ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.
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